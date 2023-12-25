Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Aralık 2023 19:01
Görevde yükselme sınavında Sözleşmeli olarak çalışılan görev süresi eklenir mi?
Destek personeli olarak eylül ayında atandım,mayıs ayinda hizmetli olarak kadroya geçtim görevde yükselme sınavına girerken destek personeli olarak çalıştığım günler dahil olacak mı? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim teşekkürler

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