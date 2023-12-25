Görevde yükselme sınavında Sözleşmeli olarak çalışılan görev süresi eklenir mi?

Destek personeli olarak eylül ayında atandım,mayıs ayinda hizmetli olarak kadroya geçtim görevde yükselme sınavına girerken destek personeli olarak çalıştığım günler dahil olacak mı? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim teşekkürler

Destek personeli olarak eylül ayında atandım,mayıs ayinda hizmetli olarak kadroya geçtim görevde yükselme sınavına girerken destek personeli olarak çalıştığım günler dahil olacak mı? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim teşekkürler