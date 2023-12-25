Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2023 19:20
derece/kademe

kadroya geçen önlisans arkadaşlar kadroya geçtikten sonra derece kademede degişiklik oldumu ? Benim hala 10/3

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