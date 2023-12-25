KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 19:30
Vakıflar Genel Müdürlüğün de sosyal çalışmacı maaşı tahmını nedır?

Vakıflar Genel Müdürlüğün de sosyal çalışmacı maaşi ne kadar acaba?

https://www.vgm.gov.tr/duyurular/vakiflar-genel-mudurlugu-186-sozlesmeli-personel-alim

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