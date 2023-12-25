Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2023 19:38
3+1 lik Kadroya Geçme Süresine Takılmama?
Merhaba arkadaşlar. Daha önce 4 yıl ve üzeri kamu hizmeti olan kişilerin Sözleşmeli Personel olarak göreve başladıklarında 3+1e takılmadan direk kadroya geçebileceği ile ilgili bir duyum aldım. Doğruluğu nedir? Bilgisi olan var mı?

dxedx
Aday Memur
25 Aralık 2023 19:46
olur mu öyle bi şey Allah aşkınıza :) Öyle bir şey yok
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