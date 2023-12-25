3+1 lik Kadroya Geçme Süresine Takılmama?

Merhaba arkadaşlar. Daha önce 4 yıl ve üzeri kamu hizmeti olan kişilerin Sözleşmeli Personel olarak göreve başladıklarında 3+1e takılmadan direk kadroya geçebileceği ile ilgili bir duyum aldım. Doğruluğu nedir? Bilgisi olan var mı?

Merhaba arkadaşlar. Daha önce 4 yıl ve üzeri kamu hizmeti olan kişilerin Sözleşmeli Personel olarak göreve başladıklarında 3+1e takılmadan direk kadroya geçebileceği ile ilgili bir duyum aldım. Doğruluğu nedir? Bilgisi olan var mı?