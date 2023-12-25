Arkadaşlar annem kanser hastası. 4. evre 4 aydır kemoterapi sürecindeyiz. Geçen doktoruna sordum engelli raporu alabilir miyiz ÖTV muafiyeti için diye biz kanser için %80 veririz dedi. annemin kanser dışında yüksek tansiyonu var bir de bel fıtığı var. bu ikisi eklenince 90 ı geçer mi bilgisi olan var mı? Kendisi 4. evre olduğunu da bilmiyor. Bu iki hastalık ile geçmeyecekse hiç ona duyurup moralini bozmak da istemiyorum. Bilgisi olan yazarsa sevinirim. Teşekkürler.

Arkadaşlar annem kanser hastası. 4. evre 4 aydır kemoterapi sürecindeyiz. Geçen doktoruna sordum engelli raporu alabilir miyiz ÖTV muafiyeti için diye biz kanser için %80 veririz dedi. annemin kanser dışında yüksek tansiyonu var bir de bel fıtığı var. bu ikisi eklenince 90 ı geçer mi bilgisi olan var mı? Kendisi 4. evre olduğunu da bilmiyor. Bu iki hastalık ile geçmeyecekse hiç ona duyurup moralini bozmak da istemiyorum. Bilgisi olan yazarsa sevinirim. Teşekkürler.