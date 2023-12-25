Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2023 19:42
ÖTV muafiyeti
Arkadaşlar annem kanser hastası. 4. evre 4 aydır kemoterapi sürecindeyiz. Geçen doktoruna sordum engelli raporu alabilir miyiz ÖTV muafiyeti için diye biz kanser için %80 veririz dedi. annemin kanser dışında yüksek tansiyonu var bir de bel fıtığı var. bu ikisi eklenince 90 ı geçer mi bilgisi olan var mı? Kendisi 4. evre olduğunu da bilmiyor. Bu iki hastalık ile geçmeyecekse hiç ona duyurup moralini bozmak da istemiyorum. Bilgisi olan yazarsa sevinirim. Teşekkürler.

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