Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Aralık 2023 20:12
6/1 SONRASI KPSS İLE SAĞLIK BAKANLIĞINA ATANMA

Merhaba arkadaşlar bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim. Şu an muvazzaf astsubayım sağlık bakanlığının önümüzdeki atamasında kesin atanıyorum. Kendimi attırma sürecim 4-8 ay sürecek bu sürede sağlık bakanlığı beni bekler mi? Zamanında başlayamadığım için Hakkım ölür mü ?

Daha sonra (kendimi attırtıktan sonra) dava yolu ile sağlık bakanlığına başlayabilirmiyim bilgisi olanlar yardımcı olsun lütfen

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