Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Aralık 2023 20:22
Zorunlu Hizmet Terfisi Hakkında

Merhaba değerli arkadaşlar, bu mesajın türkçe meali nedir acaba?

https://ibb.co/WWnrxVs


Muallimdahi
Aday Memur
25 Aralık 2023 20:37

Hocam 6 ayda zorunlu hizmet yükümlülüğü kalktı.bu aydan sonra yeni öğretmenliğe başlayan öğretmenler zorunlu hizmet yükümlüsü.zorunlu hizmet bölgesinde olanlara iki yılda bir derece verilir.digerlerine 3 yılda.bu yazıda zorunlu huzmet yükümlülüğünden kurtulan fakat zorunlu hizmet bölgesinde bulunanlar 2 yıla bir dereceden yararlanamayacak diyor örnek Ahmet öğretmen 06.2023 ten önce öğretmenliğe başladı zorunlu hizmet bölgesinde halen çalışıyor.mehmet öğretmen de 06 2023 ten sonra başladı zorunlu huzmet bolgesinde yükümlü Ahmet ve Mehmet ogretmende A zorunlu hizmet bölgesinde olsun Ahmet öğretmene 3 yılda bir derece verilecek Mehmet öğretmene 2 yılda ondan bahsediyor.

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