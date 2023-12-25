Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Aralık 2023 20:40
üniversite hizmetten saydırma ücreti ne kader
arkadaşlar en yeni başvuranlar ne kadar çıktı borç

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıYılbaşını neden kutlamamamız gerekiyor ?Dilim raporuKomiserlik hakkında...En düşük maaş polisteEgm Fetö idari soruşturmaPolisler 2. şark iptal genelgesi bekliyor2024 yılı genel atama hakkındaEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.İLÇE DEĞİŞİKLİĞİ ACİL YARDIM...

Sözlük

dert 1 mevize 1 sundaland 1 taş çıkartmak 2 ne izledim ben dedirten filmler 1 Elesin Oba:The King's Horseman 2022 1 Kendi kendine gülmek 1 Bugün olanlar 1 domain 1 Familia 2023 1

Son Haberler

Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldıLetonya, alkollü sürücülerin araçlarını Ukrayna'ya hibe ettiİsrail, Gazze'de her gün en az 106 çocuk öldürdüKaradeniz'de fırtına uyarısı: Saatteki hızı 75 km'yi bulacakBakan Özhaseki: 100 milyon metrekare yeşil alan için proje başlattık

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi