10° derece altı düztaban olan kişiler askerlik muafiyeti alır mı?

merhabalar arkadaşlar, uzun yıllardır düztabanım ve günlük hayatımı ciddi etkileyecek düzeyde ağrılarım vs oluyor ve ortopedik tabanlık kullanıyorum.

askerlik yoklama işlemleri için aile hekimine gittim akabinde devlet hastanesine yönlendirdi ve oradaki sağlık kuruluna girdim, film istediler ve ayak filmi (grafi) raporlaması sonucu sağ ayak 9°, sol ayak 6° düz taban çıktı. zaten gün içerisinde çok fazla ayakta durma durumunda şiddetli ağrılarım oluyor ve periyodik olarak ortopediste gidiyorum, medikal ortopedik tabanlık kullanıyorum. (sketchers gibi ortopedik tabanlı ayakkabı dışında çok fazla ayakkabı giyemiyorum)göztepe prof.dr süleyman yalçın hastanesi ortopedi bölümü sağlık kurulundaki doktor ilk muayenesinde sadece düz taban sebebiyle muafiyetin olmadığını ve tsk sağlık yeteneği yönetmeliği 66. maddenin b bendinde sayılan diğer rahatsızlıklar ile düz tabanın birlikte arandığını belirtti. (kalkaneus ve talus arasında ayrılma -kireçlenme-nin de olması gerekiyor gibi birşey söyledi) ve çekilen ayak filmi raporuma göre net birşey söyleyebileceğini belirtti. salı günü tekrardan görüneceğim ve kuruldaki doktorun kararına göre heyete çıkacağım. düz tabanı 10° altı olan arkadaşların forumda açtığı konulardan gördüğüm üzere muafiyet alabilenler olmuş, dolayısıyla TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ madde 66 A bendi 10-19 dereceli düz tabanlar askerliğe elverişli diyor fakat 0-9 dereceler için açıkça bir tanımlama yapılmamış. Sizce muafiyet alma kriterlerini karşılıyor muyum, benim gibi 10 derece altı düztabanı olup süreci deneyimleyen arkadaşlar var mı ? Süreç ile ilgili fikirlerinizi ve deneyimlerinizi benim ile paylaşırsanız çok sevinirim dostlar.teşekkürler.

radyoloji sonuç raporum: