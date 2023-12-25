Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Aralık 2023 20:53
Kamuda maaş dengesizliğine göre en fazla maaş alan memurlar hangileridir ?

Kamuda maaş dengesizliğini hepimiz biliyoruz. Aslında kamuda çalışan her meslek grubunun maaşı düşüktür. Fakat bütçeye göre kamuda meslek gruplarında bir dağılım yapılıyor. Kamuda meslek gruplarına maaş dağılımında bazı meslek gruplarına fazla maaş veriliyor diye düşünüyorum. Bu meslekleri aşağıda yazıyorum. Bu benim düşüncemdir.

1-) Doktorlar. Tamam yüksek maaşı hakediyorlar. Ama memur, vhki, müfettiş, merkezi uzman, mühendis... vs. maaşlarına göre maaşları çok yüksek.

2-) Öğretmenler ve Uzman Öğretmenlerin maaşları normal bence. Fakat Baş öğretmen ler ek derslerle birlikte 40 bin TL civarı maaş alıyor. Müfettişten, merkezi uzmandan, mühendisten nasıl olur da fazla maaş alırlar ?

3-) Cami hocaları. Cami hocaları bir memurdan, vhki den nasıl olur da fazla maaş alır ?

Bu listeden çıkarmak istediğiniz veya listeye eklemek istediğiz meslek grubu varsa yorumlara yazabilirmisiniz ?


KamudaMemur
Genel Müdür
25 Aralık 2023 20:54

4-) Tabiki kamu işçileri. Bu kamu işçilerini listede ilk sıraya yazmak gerekiyor. İlk sıraya yazmadığım için özür dilerim.


MrtrmrM
Memur
25 Aralık 2023 21:01

Bu maaş farklılığı tamamıyla arz ve talep meselesine bağlıdır. Tüm dünyada olduğu gibi..

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