Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2023 21:56
CTE Katip
Merhaba, Kapalı cezaevinde CTE katipliği kazandım henüz göreve başlamadım. Bu işin artıları, eksileri nelerdir? Önerileriniz var mı? Şimdiden teşekkür ederim.

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