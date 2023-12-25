KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 22:18
Ticaret bakanlığı 2023 kpss

Hangi puanla nereleri yazdınız ilk sıralara


Mehmet-şeker
Şef
25 Aralık 2023 22:35

76.74 ilk 2 sıra kendi şehrim Mersin 3. Sıra 200 kişilik İstanbul


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
25 Aralık 2023 22:45

gümrük mü tim mi

Mehmet-şeker, 24 dk. önce

76.74 ilk 2 sıra kendi şehrim Mersin 3. Sıra 200 kişilik İstanbul


Mehmet-şeker
Şef
25 Aralık 2023 22:47

İkisi de çoğunlukla sen

OKYANUSÇİCEĞİ, 14 dk. önce

gümrük mü tim mi


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
25 Aralık 2023 22:52

Karışık benim de ama puan daha düşük zaten başvurmak için başvurdum bakalım .

Mehmet-şeker, 12 dk. önce

İkisi de çoğunlukla sen


Mel07m
Aday Memur
25 Aralık 2023 22:54

Ticaret Bakanlığı haricinde baska yer yazmadiniz mi demir yollari il ozel idareleri vs

Mehmet-şeker, 24 dk. önce

76.74 ilk 2 sıra kendi şehrim Mersin 3. Sıra 200 kişilik İstanbul

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