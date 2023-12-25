Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Aralık 2023 22:48
Sınav görevli ücretleri ödenecek mi?
Açık öğretim sınavında görevli öğretmenlerin ücretleri bir kaç güne yatar mı acaba? Bizim okul şubat başına kaldı dedi sizde durumlar nedir?

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