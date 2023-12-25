Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


25 Aralık 2023 22:49
Görevlendirme yazısı olmayan etkinlikler Akademik Teşvikte kullanılabilir mi)

Değerli hocalarım iyi akşamlar. Malumunuz akademik teşvik başvuruları başladı. Bu konuda sormak istediğim bir soru var. Akademik teşvik kapsamında yer alabilmesi ve değerlendirilebilmesi için yapılan bir etkinliğin (sergi, dinleti, konser vs.) görevlendirme yazısının olması gerekiyor mu? Yani gerçekleştirilen bu etkinliklerin "görevlendirme yazıları" akademik teşvik için kullanabilmenin bir ön şartı mıdır? Konu hakkında bilgi ve tecrübesi olan hocalarımızdan bilgi rica ediyorum. Teşekkürler.

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