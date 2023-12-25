Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2023 23:12
Sözleşmeli Pers. Geçici Görevlendirme

Cezaevi yapım aşamasında olduğundan dolayı geçici olarak farklı bir şehire gönderildik ve ilk yılın 6 ayının geçici görev ücretini aldık 2. Yılda da bu ücreti veriyorlar mı acaba? Sözleşmeli personel için

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