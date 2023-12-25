KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 23:38
2023/2 arşiv araştırması ne kadar sürer?

Arkadaşlar merhaba rahatsız ettiğim için özür dilerim.Ben şuan İsmek'in bilgisayar işletmenliği kursunu alıyorum ve 18 Ocak'da sertifikamı alacağım.Biliyorsunuz ki tercihler 27 aralıkta sona eriyor ve büyük ihtimal iki haftalık bir süreç içinde de açıklanır.Sertifika şuan elimde olmadığım için ÖSYM bunu görebiliyor mu?Eğer atama olursa kurum bu belgenin ıspatını kaç gün içinde istiyor?Bu atama süreci başından geçen varsa ne kadar sürdüğüne dair bilgi verebilirse çok sevinirim ona göre tercihe ekleme ya da çıkarma yapacağım.

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