Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2023 23:55
Üniversite Fakültesi Sözleşmeli Personel Sağlık Teknikeri

Hacettepe Üniversitesinin açmış olduğu sözleşmeli personel sağlık teknikeri alımına başvurmayı düşünüyorum iş yükü koşullar hakkında bilgisi olan birisi aydınlatabilir mi ? Teşekkürler

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