4-b personel- 3 gün rapor- maaş kesinti

bir kurumda 4bli olarak çalışmaktayım. hastalıktan dolayı 3 günlük bir rapor aldım geçen hafta. raporum onaylandıktan sonra sgk dan ödemeyle ilgili bilgi geldi ptt den alabilirsiniz diye. işyerindeki mutemed ne kadar para alacaksan gelecek ay maaşından o kadar kesilecek dedi. bu doğru mu, bunun sınırı 7 gün değil mi? bilgisi olan cevaplarsa sevinirim. teşekkürler

bir kurumda 4bli olarak çalışmaktayım. hastalıktan dolayı 3 günlük bir rapor aldım geçen hafta. raporum onaylandıktan sonra sgk dan ödemeyle ilgili bilgi geldi ptt den alabilirsiniz diye. işyerindeki mutemed ne kadar para alacaksan gelecek ay maaşından o kadar kesilecek dedi. bu doğru mu, bunun sınırı 7 gün değil mi? bilgisi olan cevaplarsa sevinirim. teşekkürler