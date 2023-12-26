Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Aralık 2023 01:06
MEB Görevde yükselme sınavı mülakat SORULARI

Arkadaşlar memurluk kadrosunda mülakatta tahmini ne tür sorular çıkabilir.bu konuda fikri olan bizi aydınlatırsa sevinirim

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