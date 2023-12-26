Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Aralık 2023 01:36
Eş durumu tayin

Merhabalar, toplu sözleşme ile kadroya geçtim. 12 Ocak ta 3.yılım dolacak. Eş durumu yapabilmek için bi kaç gün öncesinden dilekçe versem red yer miyim? Teşekkürler

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