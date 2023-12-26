Atama Hakkında

Herkese iyi günler. KKK'da Muvazzaf Astsubay olarak görev yapmaktayım. Kayınvalidem geçirmiş olduğu bir hezeyan sonucunda Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümünde tedavi altına alındı. Kendisine "Aile üyelerinin bakımına muhtaçtır. Hayati tehlikesi vardır" şeklinde bir rapor verildi. Rahatsızlığı sebebiyle sadece Eşimi tanıyor oğlu veya Kayınpederimi tanımıyor kabul etmiyor. Böyle bir durumda Kayınvalidem için verilen rapor ile tayin olabilmem mümkün mü ? Daha önce bu şekilde bir rapor ile tayin olan varsa bana yardımcı olur musunuz ?

Herkese iyi günler. KKK'da Muvazzaf Astsubay olarak görev yapmaktayım. Kayınvalidem geçirmiş olduğu bir hezeyan sonucunda Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümünde tedavi altına alındı. Kendisine "Aile üyelerinin bakımına muhtaçtır. Hayati tehlikesi vardır" şeklinde bir rapor verildi. Rahatsızlığı sebebiyle sadece Eşimi tanıyor oğlu veya Kayınpederimi tanımıyor kabul etmiyor. Böyle bir durumda Kayınvalidem için verilen rapor ile tayin olabilmem mümkün mü ? Daha önce bu şekilde bir rapor ile tayin olan varsa bana yardımcı olur musunuz ?