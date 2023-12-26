Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Aralık 2023 09:08
gib kıyafet yönetmeliği
merhaba; gih e geçen bir polis memuru kılık kıyafet yönetmeliğine mi tabi yoksa tabi olduğu özel bir yönetmelik var mı?

ebru erbay
Aday Memur
26 Aralık 2023 09:09
başlık Gih*olacak

Ragıp Gelibolu
Aday Memur
26 Aralık 2023 09:37

1303 sayılı KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK kapsamında değerlendirilir.

Emniyet Teşkilatı Sendikasının kıyafet ile alakalı sivil itaatsizlik kararı mevcut olup, sendikaya üye olanlar kararda belirtildiği gibi giyinmekte serbesttir.

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