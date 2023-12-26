gib kıyafet yönetmeliği

merhaba; gih e geçen bir polis memuru kılık kıyafet yönetmeliğine mi tabi yoksa tabi olduğu özel bir yönetmelik var mı?

merhaba; gih e geçen bir polis memuru kılık kıyafet yönetmeliğine mi tabi yoksa tabi olduğu özel bir yönetmelik var mı?