Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Aralık 2023 09:41
Ulaştırma bakanlığı 91 sözleşmeli personel alımı

Bu ilana başvuran asil adaylardan hiç çağırılan oldumu yada bir haber alan

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