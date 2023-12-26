Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Aralık 2023 09:42
Tıbbi sekreterin acil dışında 24/72 nöbet tutacağı bir yer yok mu hastanede.

bireysel ve ailesel sebeplerden dolayı 24/72 nöbetli bir işte çalışmak istiyorum şu an 8/5 çalışıyoruz acil dışında tıbbi sekreter 24/72 hastanede nerde çalışabilir acaba daha önce 10 yıl önce filan tek başıma acilde nöbet tutmuştum bu çalışma sistemi ile o zaman vezne de vardı sistem donuyordu sabaha kadar dayak yiyordum desem yalan olur dayak yemiyordum ama her an yiyebilirdim tek kişi zor oluyordu 24 saatte 700 tane filan kayıt yapıyordum sistem donuyordu çok zordu.

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