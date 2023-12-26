Engelli memur maaş farkı ne kadar

Hastalığımdan dolayı %40 engelli raporu alma durumum var en düşük memur aylığına göre maaşda ne kadarlık bi fark olur başka bi avantajı veya dezavantajı varmı.

Hastalığımdan dolayı %40 engelli raporu alma durumum var en düşük memur aylığına göre maaşda ne kadarlık bi fark olur başka bi avantajı veya dezavantajı varmı.