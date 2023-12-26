Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


26 Aralık 2023 10:19
Engelli memur maaş farkı ne kadar
Hastalığımdan dolayı %40 engelli raporu alma durumum var en düşük memur aylığına göre maaşda ne kadarlık bi fark olur başka bi avantajı veya dezavantajı varmı.

yağmurreis
Şef
26 Aralık 2023 11:46

Vergi indirimi alırsan maaşın biraz farklı olur.


memur033
Memur
26 Aralık 2023 12:21
Biraz farklı olacağını biliyorum hocam da %40 rapora göre ne kadar fark eder
yağmurreis, 2 saat önce

Vergi indirimi alırsan maaşın biraz farklı olur.


Arizonalı
Aday Memur
26 Aralık 2023 12:28
165 tl
Toplam 3 mesaj

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