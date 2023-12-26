Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Aralık 2023 10:30
İdari yargı tavsiye

Merhaba,

Sözleşme yenilenmeme ile alakalı dava acıcam Avukata saglam dilekçe yazdırıp kendim duruşmali dava planlıyorum. Yazışmalarin evrak üzerinden olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda kendim girişsem riskli olurmu? dava konusu öyle adli terör suçları, siyasi falanda değil, keyfi işlemin iptali

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