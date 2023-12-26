İstifa etmek istiyorum ama yer yok diyorlar ne yapabilirim?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ne yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?Ek ders kalksın maaşlara 10 bin TL eklensinRehberlik dersine okul rehber öğretmeni girsinOcak 2024'te ek ders 150 TL olmalıLİYAKAT Sorunu Neden Çözülemiyor? Nedir Çözüm yolu ?Uzman öğretmenlik 6-7 yıla mı düşüyor?Neyi bekliyoruz hocam?2024'te uzman olan öğretmenlerden Aralık'ta tazminat alan var mı?Nasıl bir eğitimden mi yanayız!? Tam da böyleİzin almam mümkün mü ki?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi