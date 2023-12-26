Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Aralık 2023 10:57
İstifa etmek istiyorum ama yer yok diyorlar ne yapabilirim?

Çalıştığım okula yeni müdür atandı ama anlaşamıyoruz istifa ettim boş yer yok diye bir yere gidemedim, mobbinge kadar götürdü işi müdür gitmemi istiyor ama boş norm yok

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