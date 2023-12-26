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Editörler : Lanet


26 Aralık 2023 11:13
Olsun Ünvanın

Olsun Ünvanın

Nam, ünvan aradım da senin için can, aylarca

Emanetsin babanızdan, bizlere can, ve bana

Gavs-ı Sâki mi olsun ya Şâh-ı Sâki mi olsun

Hâdîmü-l mümînîn olmasın da senin ünvanın

Hadîmü-l Müslîmîn olsun bizim olsun ünvanın

Meczup Barış

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