Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


26 Aralık 2023 11:15
2392 Ekpss ataması

Bakan hanımın duyurduğu 2392 Engelli ataması ne zaman olur bilgisi olan varmı?

Aralk ayı bitmeden tercihler alınırmı?


yağmurreis
Şef
26 Aralık 2023 11:44

4 ocak


Haritacı46
Aday Memur
26 Aralık 2023 12:20

4 Ocakta tercihler mi alınacak?

yağmurreis, 2 saat önce

4 ocak

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