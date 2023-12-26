Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Aralık 2023 11:25
Kadroludan kadroya geçme
Kadrolu memur sadece ösym merkezi atamalarında mı atanabilir?Kendi alanından başka bir kadrolu alıma başvuramaz mı

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