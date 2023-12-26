dul maaşları ve emekli maaşları arttırılmalı.

kadına eşinden kalan emekli maaşı arttırılmalı. kadın kendisi ya da çocuğuyla geçinmeye devam ediyor ve evden sadece bir kişi gidiyor maaşta %30 azalma çok fazla lütfen aile bakanlığı ve hazine bakanlığı bu işe bir düzenleme getirsin

kadına eşinden kalan emekli maaşı arttırılmalı. kadın kendisi ya da çocuğuyla geçinmeye devam ediyor ve evden sadece bir kişi gidiyor maaşta %30 azalma çok fazla lütfen aile bakanlığı ve hazine bakanlığı bu işe bir düzenleme getirsin