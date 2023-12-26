Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


26 Aralık 2023 11:39
dul maaşları ve emekli maaşları arttırılmalı.
kadına eşinden kalan emekli maaşı arttırılmalı. kadın kendisi ya da çocuğuyla geçinmeye devam ediyor ve evden sadece bir kişi gidiyor maaşta %30 azalma çok fazla lütfen aile bakanlığı ve hazine bakanlığı bu işe bir düzenleme getirsin

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