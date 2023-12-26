KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Aralık 2023 11:44
Memurluk İçin İstenen Sağlık Raporunda Nasıl Vardiyalı Çalışabilir Yazdırabilrim?

Merhaba arkadaşlar,Bartın üni için 1 aralıkta açıklanan listede asildeyim. Rektörlüğün istediği sağlık raporunda vardiyalı çalışabilir yazması gerekiyor deniliyor. Hastaneye heyet raporu için müracatta bulundum bu ibareyi de belirttim ama hastane kabul etmedi. Bizde Askerlik içinse asker olur, güvenlik içinde Güvenlik olur, memurluk içinse Memur olur ibaresi yazar vardiyalı çalışabilir notu ekleyemeyiz diyor. Üniversiteyi aradığımda öyle alan aldı seninde alman lazım dediler.Hastane veremeyiz dedi nasıl bir yol izlemek lazım şimdi?

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