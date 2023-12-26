Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Aralık 2023 11:53
Son 5 yılda atanmama 55'e yaşına yükseliyor.

Yaş haddi 60'a çıkınca yönetmelik gereği 50 yaşından itibaren şarkın kalkması otomatik olarak 55'e yükseliyor. 50-51-52-53-54 yaşındaki polisler 2.şark listelerine dahil olacak.Bu da yeni mağduriyetler yaratacak.Memurun 60 yaş talebi yok hatta herkes 25 yıl fiili hizmet veya 52 yaşın tekrar geri gelmesini istiyor.


cagataypol
Şube Müdürü
26 Aralık 2023 12:04
henüz yaşla alakalı çıkarılmış bir yasa yokken yaş haddini 60 şark muafiyetini 55 yaş yapmanız tamamen felaket tellallığı

diplamat
Şef
26 Aralık 2023 12:14

Kardeş yasa taslağı paylaşılmış, bakan bey çıkaracağız çalışmalarımız var demiş, Genel kurulda oylaması kalmış, Yasa çıktıktan sonra mı istemiyoruz diyeceksin.Sorunları görmezden gelerek onlardan kurtulamazsın.

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