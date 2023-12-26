Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Aralık 2023 11:53
Aynı gün 2 müdür yardımcısına nöbet görevi verilebilir mi

arkadaşlar mesleki eğitim merkezinde müdür yardımcısıyım. kurumumuzda 3 gün öğrenci ve öğretmen var ama 2 gün boyunca koordinatörlük-staj uygulamaları nedeniyle sadece idareci ve personeller var.

öğrenci ve öğretmen olmayan bu 2 gün için idarecilere nöbet görevi yazmıyoruz.

kurumumuzda 5 müdür yardımcısı var. her müdür yardımcısının haftalık 3 saat nöbet görevi alabilmesi için öğrenci ve öğretmenlerin olduğu 3 güne 5 müdür yardımcısı için nöbet görevi verilmesi gerekir.

bu durumda aynı gün için görevlendirilen iki müdür yardımcısı da ek dersini alır mı? bunun yönetmelikte yeri var mı? teşekkürler.

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