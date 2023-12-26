Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Aralık 2023 12:03
istirahat raporu hakkında

merhabalar. 5 günlük hastahane raporu aldım. doktor sistem şuan yok biz sisteme de gireceğiz dedi ama unutmuş. Kuruma doktorun verdiği raporu ilettim fakat edevlette vs. rapor görünmüyor. Ne gibi bir sorun olur ve izlenmesi gereken yol nedir? Şimdiden cevaplar için teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

aynı anda iki kuruma atanmak4b olarak çalışan biri merkezi atamada KİT lere başvuramıyor mu? bilgisi olan varsa beni aydınlatırs4B Sözleşmeli Personel yeni kpss puanıyla başka 4b sözleşmeli personel alımına başvurabilir mi?3+1 lik Kadroya Geçme Süresine Takılmama?4-b personel- 3 gün rapor- maaş kesintiHizmetli28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek BaşlıkSözleşmeli Personellikten Kadrolu Başka İşe GeçmekEngelli Yakınından Dolayı TayinSözleşmelilerde eş durumundan tayin olur mu ?

Sözlük

mükemmeliyetçilik 1 taş çıkartmak 3 24.12.2023 fenerbahçe vs galatasaray maçı 6 of 1 philadelphia deneyi 1 komşudan onluk istemek 1 işlerin kolayca yoluna girmesi 2 12 asker şehidimiz 3 bunlara takılmayın 2 Kızıl goncalar 2

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında yatay seyrettiBakan Yumaklı gıda denetimi rakamlarını açıkladıMEB'e bağlı liselerde ek ders ücreti Cumhurbaşkanılğı bütçesindenRize'deki Ayder Yurdu'nda asansör düştü mü? Açıklama geldiMetrobüsün yükünü alacak hızlı metrolara ihtiyaç var

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi