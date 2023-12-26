KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Aralık 2023 12:23
Ticaret Bakanlığı taşra tüm ilçelerden kasıt?

ticaret bakanlığı büro personeli ilçelerde mi görev yapacak? konu hakkında bilgisi olan var mı?

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