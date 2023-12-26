Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Aralık 2023 12:32

Sizce sınav senaryoları kalkmalı mı?
Şahsen senaryoları oldukça kısıtlayıcı buluyorum. Aynı okulun içinde iki farklı sınıfın bile seviyesi çok değişebiliyorken ülke genelini bu şekilde bir genellemeye getirmek yorucu ve verimsiz geliyor. Sizce senaryo uygulaması kalkmalı mı?

Bu ankete 54 dakikada, 3 kişi oy kullandı

Şahsen senaryoları oldukça kısıtlayıcı buluyorum. Aynı okulun içinde iki farklı sınıfın bile seviyesi çok değişebiliyorken ülke genelini bu şekilde bir genellemeye getirmek yorucu ve verimsiz geliyor. Sizce senaryo uygulaması kalkmalı mı?

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