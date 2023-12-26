Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Aralık 2023 12:54
Aralık ek dersleri yattı mı?

Yeni yılın bütçesine sarkmaması adına erken ödeneceği belirtilen ek dersler hala yatmadı. Yatan var mı?


Billoh
Aday Memur
26 Aralık 2023 13:22

31 inden önce yatar hocam:)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ne yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?Ek ders kalksın maaşlara 10 bin TL eklensinRehberlik dersine okul rehber öğretmeni girsinOcak 2024'te ek ders 150 TL olmalıLİYAKAT Sorunu Neden Çözülemiyor? Nedir Çözüm yolu ?Uzman öğretmenlik 6-7 yıla mı düşüyor?Neyi bekliyoruz hocam?2024'te uzman olan öğretmenlerden Aralık'ta tazminat alan var mı?Nasıl bir eğitimden mi yanayız!? Tam da böyleİzin almam mümkün mü ki?

Sözlük

mükemmeliyetçilik 1 taş çıkartmak 3 24.12.2023 fenerbahçe vs galatasaray maçı 6 of 1 philadelphia deneyi 1 komşudan onluk istemek 1 işlerin kolayca yoluna girmesi 2 12 asker şehidimiz 3 bunlara takılmayın 2 Kızıl goncalar 2

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında yatay seyrettiBakan Yumaklı gıda denetimi rakamlarını açıkladıMEB'e bağlı liselerde ek ders ücreti Cumhurbaşkanılğı bütçesindenRize'deki Ayder Yurdu'nda asansör düştü mü? Açıklama geldiMetrobüsün yükünü alacak hızlı metrolara ihtiyaç var

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi