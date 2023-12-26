Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Aralık 2023 13:02
EGM istifa

Abilerim değerli meslektaşlarım yurt dışında eşimin yanına gideceğim ve istifa edeceğim onay beklemeden silah ve kimliği bırakıp dilekçe yazıp istifa edebilir miyim ?

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