Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Aralık 2023 13:13
399 tabi memurluğa atanan biri
399 atanan biri tekrar kpss girip başka bir bakanlığın memur alımına tercih verebilir mi

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