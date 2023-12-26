Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Aralık 2023 13:43
Kıdem tazminatı

Sözleşmeli Astsubay olarak görev yapan bir kişi muazzafliga geçerse tazminatı yanıyor emeklilikte kurumdan ikramiye aliyormu acaba yoksa sadece oyak emeklilik parasimi alıyor emekli sandığı 2008 de kalkmış

Çok Yazılan Konular

Biküspit Aort Askerlik Atama HakkındaAskerlik için sağlık durumuEş durumu ?Askeriyeye geç katılırsam sorun olur mu?Sağlık bakanlığındaki eş tayinijandarma uzman cavus teknik

Sözlük

yafta 2 işlerin kolayca yoluna girmesi 2 domain 1 supporters 33 bunlara takılmayın 2 surtsey adası 3 ne izledim ben dedirten filmler 1 of 2 sundaland 1 zaman 1

Son Haberler

İstanbul'da 600 bin riskli yapı kentsel dönüşüm kapsamındaMilli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu birkaç hafta içinde yapacakGazze'de can kaybı 20 bin 915'e çıktıPolisten kaçarken yakalanan cinsel istismar şüphelisine adli kontrolİzmir'de okula 'Esat Oktay Yıldırım' ismi verilmesine inceleme

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi