Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Aralık 2023 13:55
BİM göreve iade verdi. Yürütme durdurmalı itiraz edildi .

Herkese merhaba. Eşimin ismini çocukluk arkadaşı evde birlikte kaldık diye ismini vermiş ve soruşturma açıldı tek celsede istinafsiz beraat aldi. İşe dönüş için idare davasını açtık red geldi . İstinafa taşıdık 10 gün oldu göreve iade verdi. Ancak jandarma bugün yürütme durdurmalı itiraz etmiş . Eşim yıkıldı diyebilirim. Benim bildiğim eşim görevine devam edecek davada devam edecek. Ama etrafımızda böyle bi örnek yok . Bu durumda olan yada bilgisi olan biri varsa açıklayabilir mi ? Danıştay daki yürütme durdurma ne zaman sonuclaniyor ve eşimi göreve çağırırlar mi ?

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