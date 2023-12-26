Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Aralık 2023 14:32
Şarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zam

Yapılan sözleşme neticesinde 15 bin 500 lira olan 2 çocuklu bir ailenin reisinin alacağı ücret, yüzde 120 artışla 33 bin liraya denk geliyor. Bu rakam, 6 aylık süreyi kapsamakta, ikinci altı ayda ve 2025'te memurlara uygulanacak zam ne kadar ise bu, işçilerimizin maaşına yansıtılacak.


murat_326
Şube Müdürü
26 Aralık 2023 14:53

Sarkislalimisin


MD. Edep. Edep.
Aday Memur
26 Aralık 2023 15:16

Heberi hiç ama hiç beğenmedim... Arkadaş bu ne ...

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamuda maaş dengesizliğine göre en fazla maaş alan memurlar hangileridir ?Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiToplu Sözleşme (Sendika) İkramiyesi Her Ay mı Yatırılacak?2023 Aralık Ayı Enflasyonu2023 Aralık maaşlarımızı yazalım2024 ocakta asgari ücret ne kadar olur?Aile Yardımı ?Memur zammı % 47 mi :(Resmi Özel Mesai Saatleri günlük 6 saat olarak yeniden düzenlenmeli

Sözlük

24.12.2023 fenerbahçe vs galatasaray maçı 6 manshiyat naser 1 dert 1 Elesin Oba:The King's Horseman 2022 1 bakacaz 2 zaman 1 mükemmeliyetçilik 1 ladikli ahmet hüdai hazretleri 4 Uyuyamayan ayı ailesi 1 yapay zeka 1

Son Haberler

İstanbul'da 600 bin riskli yapı kentsel dönüşüm kapsamındaMilli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu birkaç hafta içinde yapacakGazze'de can kaybı 20 bin 915'e çıktıPolisten kaçarken yakalanan cinsel istismar şüphelisine adli kontrolİzmir'de okula 'Esat Oktay Yıldırım' ismi verilmesine inceleme

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi