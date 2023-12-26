Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


26 Aralık 2023 15:00
Üniversite İdari personel yer değiştirme yönetmeliği
Kanun teklifi meclise sunuldu,gerekli kamuoyu baskısı lazım her türlü platformda dile getirmemiz gerekiyor haydi arkadaşlar destek

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