Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


26 Aralık 2023 15:28
LİSE GİRİŞLİ SÜREKLİ İŞÇİ AYNI BÖLÜMDEN ÜNİVERSİTE BİTİRİRSE

MERHABALAR BEN HASSA DEVLET HASTANESİNDE BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM BU İŞE LİSE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜNDEN DİPLOMAM İLE GİRDİM VE ŞUANDA AYNI BÖLÜMÜN YÜKSEK OKULUNU YANİ 2 YILLIK BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİM VE MEZUN OLDUM BU DURUMDA NE YAPMAM GEREK ? TEKNİSYENDEN TEKNİKERLİĞE GEÇİŞ YAPABİLİRMİYİM ? BÖYLE BİŞEY MÜMKÜN İSE NASIL BİR BİLDİRGE VERMEM GEREKİYOR VE NEREYE BİLDİRMEM GEREKİYOR ? AYRIYETEN ÜNİVERSİTE BİTİRİNCE EK ÜCRET VERİLİYORMU MAAŞTA BUNU NEREYE BİLDİRMELİYİM ?

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