Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Aralık 2023 17:51
döner sermaye ücreti
merhaba çalıştığınız kurumda lisans personel ve lise personele verilen döner sermaye ücretinde ne kadar fark oluyor bilgisi olan yazabilir mi

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