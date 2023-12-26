van yüzüncü yıl üniversitesi sözleşmeli personel alımı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
4/B sağlık personeli aynı ilde başka hastaneye geçici görevlendirme ile gönderilebilir mi?2024 ocak tayinİller arası tayin hk.Ankara Bakanlığa Yakın kiralık daireEş tayini ne zaman duyurulacakücretsiz izinde kadrolu eş durumu tayiniAralık ayı parapuanPsikolog becayiştayin cezaları lütfen yardım Ünvan değişikliği hakkında.
Sözlük
Son Haberler
Bakanlar Göktaş ve Bolat, Gaziantep'te 'Aile Akademisi'nin açılışına katıldıEmniyet binasında tartıştığı teknikeri öldüren polis, tutuklu yargılanacakBorsa günü yükselişle tamamladı'Doğuma geldikleri hastanede bebeklerini kaybettiler' iddiasına soruşturma başlatıldıGübretaş'tan hisse fiyatlarında yaşanan hareketliliğe açıklama
Editörün Seçimi
Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi