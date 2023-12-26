KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Aralık 2023 18:26
Suem'de Eğitim

Merhabalar arkadaşlar ben lisans mezunuyum .Sorum şu

Suem de eğitim görürken açıköğreitm ya da uzaktan öğretim programlarının birine kayıt yapabilir miyim?

Ve bu bilgiyi ilgili yerlere bildirmem gerekli mi?

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