Merkezi Alım Atanma ve KPSS 2024

Kpss 2023/2 alımlarında bir üniversiteye mühendis olarak yerleşsem. Çakılı kadro olduğu için buradan başka bir yere tayinimin çok zor gerçekleşebileceğini duydum.

Kısaca özetleyecek olursam. üniversite kadrosuna yerleşme durumunda veya kadrolu başka bir yere yerleşme durumunda yeniden 2024 kpss'ye girdim diyelim. Bu yeni puanla , yeni merkezi alımlarda kadrolu bir kuruma veya sözleşmeli bir kuruma başvuru yapılabilir mi? Bunun için özel şartlar var mı veya belirli bir süre beklemem gerekiyor mu? Örneğin, 6 ay veya 3 yıl gibi bir süre beklemek gerekiyor mu?

Şimdiden teşekkür ederim.