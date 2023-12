Merkezi Alım Atanma ve KPSS 2024

Yeni kpss puaninin bir etkisi yok acikcasi..sozlesmeliyse sozlesmeliye unvanin farkli olmadan gecmezsin..kadroluysan kadroluya muvafakatname alman lazim kurumundan yoksa bekleme cezasi var..kitsen zaten 3 yil hicbir yere gecemezsin..ama capraz eslesme her turlu yapabilirsin..ornek, sozlesmeliden kadroluya ya da kadroludan kite ya da sozlesmeliden kite vs gibi..ama dikkat et 657 de 2 kere istifa hakkin var.. benim bilgim özetle böyle..yanlisim varsa duzeltsinler..

