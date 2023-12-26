KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Aralık 2023 18:28
Merkezi Alım Atanma ve KPSS 2024

Kpss 2023/2 alımlarında bir üniversiteye mühendis olarak yerleşsem. Çakılı kadro olduğu için buradan başka bir yere tayinimin çok zor gerçekleşebileceğini duydum.

Kısaca özetleyecek olursam. üniversite kadrosuna yerleşme durumunda veya kadrolu başka bir yere yerleşme durumunda yeniden 2024 kpss'ye girdim diyelim. Bu yeni puanla , yeni merkezi alımlarda kadrolu bir kuruma veya sözleşmeli bir kuruma başvuru yapılabilir mi? Bunun için özel şartlar var mı veya belirli bir süre beklemem gerekiyor mu? Örneğin, 6 ay veya 3 yıl gibi bir süre beklemek gerekiyor mu?

Şimdiden teşekkür ederim.


cartcurt28
Aday Memur
26 Aralık 2023 18:35
Yeni kpss puaninin bir etkisi yok acikcasi..sozlesmeliyse sozlesmeliye unvanin farkli olmadan gecmezsin..kadroluysan kadroluya muvafakatname alman lazim kurumundan yoksa bekleme cezasi var..kitsen zaten 3 yil hicbir yere gecemezsin..ama capraz eslesme her turlu yapabilirsin..ornek, sozlesmeliden kadroluya ya da kadroludan kite ya da sozlesmeliden kite vs gibi..ama dikkat et 657 de 2 kere istifa hakkin var.. benim bilgim özetle böyle..yanlisim varsa duzeltsinler..
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