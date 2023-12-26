Kamuda işçi statüsünde teknik Personel ?

işçi statüsünde bir kuruma atandım teknik personelim,işci statüsünde olunca maaş kadrolu veya sözleşmeliye göre daha az mı oluyor araziye çıkınca ayrı ödeme oluyor mu bilgisi olan paylaşabilir mi?

işçi statüsünde bir kuruma atandım teknik personelim,işci statüsünde olunca maaş kadrolu veya sözleşmeliye göre daha az mı oluyor araziye çıkınca ayrı ödeme oluyor mu bilgisi olan paylaşabilir mi?