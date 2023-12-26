KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Aralık 2023 18:33
Kamuda işçi statüsünde teknik Personel ?
işçi statüsünde bir kuruma atandım teknik personelim,işci statüsünde olunca maaş kadrolu veya sözleşmeliye göre daha az mı oluyor araziye çıkınca ayrı ödeme oluyor mu bilgisi olan paylaşabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ticaret alımı, zabita gibi mi?Ticaret Bakanlığı Kadroları = ZABITA / FARK YOK GÖREV TANIMI AYNIApron memuruTicaret bakanlığı 2023 kpssÇevre Şehircilik + GSB Personeli Ticarete Başvuru Yaparken İki kere düşünün2023/2 Çanakkale tercih edecekler2023/2 merkezi Ticaret Bakanlığı Mersin2023/2 arşiv araştırması ne kadar sürer?

Sözlük

Kızıl goncalar 2 hipnoz 1 yapay zeka 1 Familia 2023 1 mükemmeliyetçilik 1 supporters harikalar diyarında 5 24.12.2023 fenerbahçe vs galatasaray maçı 8 akp chp koalisyonu 1 bilgi 1 supporters 33

Son Haberler

Bakanlar Göktaş ve Bolat, Gaziantep'te 'Aile Akademisi'nin açılışına katıldıEmniyet binasında tartıştığı teknikeri öldüren polis, tutuklu yargılanacakBorsa günü yükselişle tamamladı'Doğuma geldikleri hastanede bebeklerini kaybettiler' iddiasına soruşturma başlatıldıGübretaş'tan hisse fiyatlarında yaşanan hareketliliğe açıklama

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi